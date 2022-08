Wolmirstedt hat erstes Video-Reisezentrum Sachsen-Anhalts

Wer Fahrkarten kaufen, wissen möchte, wie Gepäck transportiert wird oder eine Antwort auf andere Fragen rund ums Reisen bekommen möchte, findet in Wolmirstedt ab sofort in einem Video-Reisezentrum Hilfe.

Das Video-Reisezentrum am Wolmirstedter Bahnhof ist noch in einer provisorischen Unterkunft untergebracht. Das soll sich im nächsten Jahr ändern.

Wolmirstedt - Wolmirstedt ist die Nummer Eins. Jedenfalls, wenn es um das Video-Reisezentrum geht. Das wurde am Montag, 15. August, in Betrieb genommen und ist das erste Reisezentrum dieser Art in Sachsen-Anhalt. Wie funktioniert so ein Reisezentrum?