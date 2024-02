Der TTC Wolmirstedt plant am 3. Februar ein Spaßturnier für alle. Die Freizeitsportler Rüdiger Fritsch (v.l.) und Franka Kroll stimmen das Event mit Maya Klebe und Trainer Mario Breier ab.

Wolmirstedt. - Einen sportlichen Tag bietet der Tischtennis-Club Wolmirstedt am Sonnabend, 3. Februar, an. Dazu sind alle Bürger, Sportler anderer Vereine der Stadt sowie Hobby-Tischtennis-Spieler des Kreises aller Altersklassen eingeladen.

Das Hobby-Tischtennis-Turnier „Justforfun“ wird das zweite Mal veranstaltet. In der Zeit von 10 bis 16 Uhr können alle, die sich für Tischtennis interessieren oder einen geselligen Nachmittag verbringen wollen, in die Sporthalle in der Gipfelstraße kommen. „Es besteht die Möglichkeit, den Ballroboter zu testen, wir haben auch Aktionen für Kinder“, sagt der Vorsitzende Marc Kujath. Einlass ist ab 9 Uhr. „Teilnehmer sollten aber spätestens um 10 Uhr da sein.“

Schläger sind für Gäste ausreichend vorhanden, Turnschuhe müssen selbst mitgebracht werden. „Die Veranstaltung ist kostenlos, für die besten jeder Klasse winkt sogar ein Pokal“, versichert Kujath. Eine Anmeldung ist nicht zwingend notwendig, aber unter der Nummer 039201/20488 wünschenswert.