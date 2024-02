Abriss Wolmirstedt: Marodes Haus ist nicht mehr zu retten

Seit Monaten ist das Haus aus Sicherheitsgründen bereits abgesperrt. Nun steht fest, wann das denkmalgeschützte Gebäude an der Friedensstraße in Wolmirstedt abgerissen wird. Warum der Abriss gar nicht so einfach ist.