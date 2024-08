Wolmirstedt. - Die Polizei will eine Brandstiftung nicht bestätigen, doch die Vermutung liegt nahe. An drei Stellen in der Stadt haben in der Nacht zum Donnerstag Mülltonnen gebrannt. Am Ärztehaus in der Burgstraße ging das Feuer auf die Fassade über.

