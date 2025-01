Lange hat sich der Laden am Zentralen Platz behauptet. Doch demnächst ist Schluss.

Wolmirstedt: Und wieder schließt ein Geschäft in der Innenstadt

Handel und Gewerbe in Wolmirstedt

Wolmirstedt. - Der Schuhladen am Zentralen Platz hätte eigentlich sein 30-jähriges Bestehen gefeiert. Stattdessen sieht er seinem Ende entgegen. Er behauptet sich zwar am Markt, doch es gibt andere Gründe, das Geschäft in wenigen Wochen zu schließen.