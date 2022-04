Wolmirstedter Corona-Testzentren sind weniger ausgelastet

In allen drei Teststationen in Wolmirstedt läuft der Betrieb, wenn auch mit kleinen Einschränkungen, bis mindestens 30. Juni weiter.

Wolmirstedt - Mit Beginn der Corona-Krise entstanden in der Region zahlreiche Corona-Teststationen. So auch in Wolmirstedt. Insgesamt drei solcher Lokalitäten gibt es noch in Wolmirstedt. Mit dem Wegfall vieler Corona-Regeln und den einhergehenden massiven Lockerungen stellt sich die Frage, ob die Testcenter überhaupt noch notwendig sind. Die Volksstimme hat bei den drei Betreibern in Wolmirstedt nachgehakt.