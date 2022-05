Wolmirstedter funken zum Südpol

Wie finden Wolmirstedter Kontakt zu Menschen, die in der Antarktis forschen? Das wissen Michael Höding und Dirk Bischoff. Sie widmen sich der traditionellen Funktechnik und möchten andere Menschen gern mit dem Funk-Virus infizieren.

Dirk Bischoff (v.l.) und Michael Höding funken mit Menschen in aller Welt und sind dazu fasziniert von der Technik. Sie hoffen, dass der Funk-Funke auch bei anderen Interessierten in der Börde entzündet wird.

Wolmirstedt - Post vom Südpol? Die Karte kam nicht überraschend. Trotzdem ist sie für Dirk Bischoff so etwas wie eine Trophäe. Unterschrieben ist die Karte von Felix, der zurzeit mit Theresa in der Antarktis forscht. Wie aber hat der Wolmirstedter Dirk Bischoff den Kontakt in die allereisigste Zone der Weltkugel gefunden?