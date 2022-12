Wolmirstedter Schulen im Notfall-Modus

Eine Erkältungswelle rollt durch Sachsen-Anhalt. Die Schulen melden hohe Krankenstände bei Schülern und Lehrern. Auch in Wolmirstedt ist der Schulalltag betroffen.

Wolmirstedt - An vielen Schulen in Sachsen-Anhalt herrscht wenige Tage vor den Weihnachtsferien der Ausnahmezustand. Der Grund ist nach Angaben des Landesschulamts eine Erkältungswelle. Darunter würden aktuell nicht nur die Lehrer leiden, erklärt der Sprecher des Landesschulamts Sachsen-Anhalt, Tobias Kühne. „Schülerinnen und Schüler sind genauso – in einigen Schulen sogar noch stärker – betroffen.“