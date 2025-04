Wolmirstedter Schwimmbad öffnet am 15. Mai 2025

Baden gehen in Wolmirstedt

Wolmirstedt. - Das Wasser in den Schwimmbecken ist klar. Doch das genügt nicht, um den Schwimmbadbetrieb zu starten. Auch die Spielgeräte, Grünflächen und Sanitäranlagen müssen für den Saisonstart gerüstet sein. Deshalb haben die Mitarbeiter des Wolmirstedter Schwimmbades derzeit vor allem Schraubenzieher und Rasenmäher in der Hand. Am 15. Mai wird das Schwimmbad eröffnet. Dann sollen sich Kinder und Erwachsene wohlfühlen.

Schwimmmeister Stefan Grahn, Rettungsschwimmer Andreas Harwig und Hausmeister Karl-Heinz Mohrmann freuen sich schon auf die Saison. Die Eintrittspreise werden nicht erhöht, es wird außerdem wieder Schwimmunterricht und Aquagymnastik geben.