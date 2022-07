Zielitzer Bibliothek bietet große Schätze zum kleinen Preis

Die Tische neben den Regalen mit den Leihbüchern sind vollgefüllt. In der Schul- und Gemeindebibliothek Zielitz hat der traditionelle Bücherflohmarkt begonnen.

Damit wieder Platz für aktuelle Bücher und Medien geschaffen wird, gibt es auf dem Flohmarkt so manchen Schatz zum kleinen Preis oder sogar geschenkt.

Zielitz - „Es gibt wahnsinnig viele gut erhaltene Bücher“, so Bibliotheksleiterin Ronni Wagner. Dazu seien in den Flohmarktauslagen auch DVDs, Computerspiele, Spiele, Musik-CDs, Hörbücher und Kinder-CDs zu finden. Sie würden sowohl aus dem Bestand der Bibliothek, als auch aus den vielen eingegangenen Spenden stammen. „Gerade haben wieder zwei Spenderinnen sowohl Bücher als auch DVDs für den Flohmarkt abgegeben“, so die Bibliotheksleiterin.