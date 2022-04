Zielitzer Grundschul-Lesekönig bringt Frosch und Kröte in die Bibliothek

Sie sind kreativ und fleißig - die Kinder in der Zielitzer Bibliothek.

Zum Vorlesenachmittag können die Besucher auch kreativ werden. Das entstandene Kustwerk kann noch bis Dienstag in der Bibliothek bewundert werden.

Zielitz - Der nächste Vorlesenachmittag in der Bibliothek Zielitz wird am Dienstag, 26. April, veranstaltet. Der beliebte Lesenachmittag mit Kaffeeklatsch, zu der die Kinder mit Eltern und Großeltern eingeladen sind, beginnt um 15.30 Uhr. „Bei der jüngsten Veranstaltung dieser Reihe sind mehr als 20 Kinder mit ihren Müttern, Vätern, Omas und Opas in die Bibliothek gekommen“, berichtete Bibliotheksleiterin Ronni Wagner. Gemeinderatsmitglied Stefan Crackau hatte aus seinem Lieblingskinderbuch „Seepferdchen sind ausverkauft“ gelesen.