Zielitzer Schüler sind in Europa unterwegs

Schüler der Ganztagsschule „Werner Seelenbinder“ in Zielitz sind vor wenigen Tagen von einer Reise nach Rumänien zurückgekehrt. Im Rahmen des von der Europäischen Union geförderten Projekts „Sensory Gardens“ haben sie ein kleines Dorf in den Karpaten besucht.

Zielitz - „Ende des vergangenen Jahres hatten wir mit Schülern aus Norwegen, Rumänien, Portugal und der Türkei eine ereignisreiche Projektwoche in Zielitz erlebt“, teilte Projektleiterin Ute Fruth mit. Nun sei es für die Zielitzer Schüler an der Zeit gewesen, dem Thema „Nachhaltigkeit“ auch in den anderen Ländern nachzuspüren.