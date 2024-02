Das neue Bahnhofscafé in Wolmirstedt wird als Treffpunkt immer beliebter. Demnächst werden dort historische Ansichten der Stadt gezeigt. Renate und Burkhard Schatz haben in ihrem Fundus viel Material gefunden.

Jetzt digital weiterlesen Unser digitales Angebot bietet Ihnen Zugang zu allen Inhalten auf volksstimme.de sowie zur digitalen Zeitung. Sie sind bereits Abonnent? Hier anmelden 4 Wochen für 0,00 € Jetzt registrieren und 4 Wochen digital lesen. 4 Wochen/ 0,00 € Wenn Sie bereits Zeitungs-Abonnent sind, können Sie die digitale Zeitung >>HIER<< bestellen.

Wolmirstedt. - Zuckerfabrik, Lederfabriken, ein Kloster sowie eine Bahn, die Zuckerrüben mitten durch die Stadt transportierte – all das gab es in Wolmirstedt. Bilder sind noch vorhanden, Erinnerungen auch. Sie können im Bahnhofscafé „Cappuccino“ beim nächsten Treff am Dienstag, 12. März, von 9 bis 11 Uhr gesehen, gehört oder ausgetauscht werden. Was die Besucher erwartet?