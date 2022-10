Bahn Zug in Zielitz entgleist, in Wolmirstedt hält fast kein Zug mehr

Ein Güterzug ist am Freitagabend in Zielitz entgleist. Die Strecke musste zeitweise gesperrt werden, auch in den kommenden Tagen halten Züge, die Richtung Magdeburg fahren, in Wolmirstedt nicht an. Bahnreisende warteten bereits vergeblich.