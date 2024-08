Immer wieder kam es in den vergangenen Tagen zu Zugausfällen zwischen Haldensleben und Magdeburg. Überfüllte Nachfolgezüge waren das Ergebnis. Eine Frau aus Meitzendorf wurde am Bahnhof einfach stehengelassen.

Meitzendorf. - „Ich bin gerade sehr verärgert, was den ÖPNV angeht“, erklärt Gabriele Schmidt aus Meitzendorf in der Börde. Denn als sie am vergangenen Wochenende mit dem Zug nach Magdeburg fahren wollte, stand sie umsonst am Bahngleis.