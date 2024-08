Meitzendorf. - „Ich bin gerade sehr verärgert, was den ÖPNV angeht“, erklärt Gabriele Schmidt aus Meitzendorf in der Börde. Denn als sie am vergangenen Wochenende mit dem Zug nach Magdeburg fahren wollte, stand sie umsonst am Bahngleis. Der Zug fiel ersatzlos aus. Aber auch beim nächsten Zug, eine Stunde später, hatte sie kein Glück. „Zu meinem Erstaunen ließ man keinen Zustieg zu, da der Zug voll war.“ Das sorgt für Frust. Denn das Problem ist ein wiederkehrendes.

