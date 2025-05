In Wolmirstedt und Mose machen Sicherungs-Maßnahmen gleich an zwei Stellen Bauarbeiten nötig. Zum Teil bis Ende Juni sind Straßen gesperrt.

Umleitungen in Wolmirstedt

Wegen Sicherungsmaßnahmen wird derzeit in Wolmirstedt gearbeitet. Die Straße ist wegen Tiefbauarbeiten gesperrt.

Wolmirstedt/Mose. - Baustellen sind nicht nur in Großstädten ein Ärgernis, auch in Kleinstädten und auf den Dörfern sorgen sie zum Teil für weite Umwege. In Wolmirstedt und Mose gibt es zeitgleich sogar zwei Vollsperrungen, die teilweise wochenlang andauern sollen.