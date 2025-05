Prominenter Besuch an der Gemeinschaftsschule Thomas Mann: Ex-Tour-de-France-Sieger Marcel Kittel brachte Schülerinnen und Schülern sicheres Radfahren bei - und weckte ganz nebenbei die Vorfreude auf das große Radsport-Finale in Magdeburg.

Magdeburg. - „Da ist Marcel!“ – Als Marcel Kittel die Gemeinschaftsschule Thomas Mann in Magdeburg betritt, ist die Aufregung groß. Die Schülerinnen und Schüler der Klassen 6a und 6b erkennen den ehemaligen Radrennprofi sofort. Kein Wunder: Mit 19 Etappensiegen bei den Grand Tours, darunter allein 14 bei der Tour de France, zählt der 37-Jährige zu den ganz Großen im internationalen Radsport.

Doch an diesem Donnerstagvormittag (22. Mai 2025) steht nicht der sportliche Ruhm im Mittelpunkt, sondern die Freude am Radfahren – und die Sicherheit dabei. Im Vorfeld der Deutschland Tour 2025, deren großes Finale am 24. August in Magdeburg stattfindet, macht der Sprintspezialist Station in der Landeshauptstadt, um den Nachwuchs für den Radsport zu begeistern und wichtige Tipps zur Sicherheit im Straßenverkehr zu geben.

Ehemaliger Radrennfahrer Marcel Kittel hält in Magdeburg

Mit seinem Team von der Deutschland Tour bringt der geborene Thüringer den Kindern alles Wichtige rund ums sichere Radfahren bei: Wie sitzt ein Helm richtig? Warum ist es so wichtig, ihn zu tragen? Wie hält man am besten das Gleichgewicht? All das wird nicht nur erklärt, sondern mit Spielen und einem Fahrrad-Parcours auch gleich ausprobiert – mit sichtbarer Begeisterung.

Sitzt der Helm auch richtig? Marcel Kittel gibt bei seinem Besuch den Schülerinnen und Schülern praktische Tipps zum Radfahren. Foto: Romy Bergmann

„Es macht richtig viel Spaß!“, sagt Neele (12), die von der Aktion sichtlich begeistert ist. „Ich fühle mich jetzt viel sicherer auf dem Fahrrad als vorher.“ Auch Ben-Ole (14), der Kittel schon kannte, ist motiviert: „Ich würde auch sagen, ich habe jetzt wieder Lust mehr Fahrrad zu fahren.“ Für viele ist der Besuch des Radsportstars ein echtes Highlight: „Marcel ist die erste Berühmtheit, mit der ich gesprochen habe – das ist total cool!“, schwärmt Neele weiter.

Die meiste Zeit verbrachten Marcel Kittel und die Sechstklässler der Schule Thomas Mann auf dem Sattel: Bei einem Parkour konnten sie ihr Können unter Beweis stellen. Foto: Romy Bergmann

Dass ein echter Profi mit den Kindern übt, wirkt: „Man merkt, wie schüchtern und zurückhaltend einige am Anfang waren – und wie viel selbstbewusster sie im Laufe der Stunde wurden“, erzählt Kittel. Mathilda (12) hatte den Ex-Profi vor dem Besuch sogar extra gegoogelt: „Ich war schon gespannt, ihn kennenzulernen. Mit einem Profi zu üben, ist wirklich total cool.“

Auch die Botschaft zur Sicherheit kommt an. Jasmin (13) gibt offen zu: „Ich bin schon oft ohne Helm gefahren, weil ich ihn manchmal vergesse. Das will ich aber jetzt nicht mehr machen.“

Marcel Kittel war bis 2019 aktiv im Radrennsport unterwegs und hat dabei viele Titel gewonnen. Foto: picture alliance/dpa

Marcel Kittel, der selbst als Jugendlicher vom Radsportvirus gepackt wurde, ist überzeugt: „Gerade in den letzten Jahren hat der Radsport bei jungen Leuten wieder an Beliebtheit gewonnen – das freut mich riesig.“

Countdown zur Deutschland Tour 2025 mit Endziel in Magdeburg

Der Schulbesuch ist Teil der Vorbereitungen auf das große Finale der Deutschland Tour 2025, das am 24. August in Magdeburg über die Bühne geht.

Die Elbestadt wird dann zum Zentrum der internationalen Radsportwelt. Neben den Profis gehen auch bis zu 3.000 Hobbyfahrerinnen und -fahrer bei der Cycling Tour auf gesperrten Straßen an den Start – und überqueren dasselbe Ziel wie die Weltklasse-Athleten.