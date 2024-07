Zerbst - 1878 ging die traditionsreiche Pferdemarktlotterie das erste Mal an den Start, also vor 146 Jahren. Der Hauptgewinn damals: eine elegante Equipage in Form eines Landauers mit zwei edlen Pferden. Der 2. Preis war ein Einspänner mit einem Pferd und elegantem Geschirr, 1947 ein Ackerwagen und eine tragende Färse, 1958 ein Pkw Wartburg.

30.000 Lose und 600 Gewinne

Pferd und Wagen sind es nicht mehr, die die Liste der Gewinne anführen, sondern schnittige Autos, die jedes Jahr als Hauptpreis auf ihren Gewinner warten – in diesem Jahr „ein schneeweißer Mitsubishi Space Star“, wie Verkehrsvereinsvorsitzender Marco Paul den Hauptgewinn beim Sponsorenabend am Mittwoch (24. Juli) beschrieben hat.

Passend zum Thema: Zerbster Heimatfest geht an den Start: Was die Besucher aus Nah und Fern so alles erwartet

„Natürlich hält die 121. Pferdemarktlotterie noch viel mehr Gewinne bereit – 600 insgesamt. Darunter sind 324 Sachgewinne, darunter unter anderem ein 20 Zoll Bike der Marke Skoda Cube Acid, ein Reisegutschein im Wert von 1.000 Euro inklusive Koffer-Set, Elektrogeräte, Computertechnik und 276 Bargeldgewinne zu je 10 Euro, bereitgestellt von ihnen allen“, wandte sich Paul mit einem Dankeschön an die anwesenden Sponsoren.

Das sind die drei Hauptgewinne der diesjährigen Zerbster Pferdemarktlotterie. Foto: Thomas Kirchner

Nach Rückzug des Verkehrsvereins Zukunft der Zerbster Pferdemarktlotterie ungewiss

Rund 170 Sponsorenverträge hätten die Mitglieder der Lotteriekommission in diesem Jahr schließen können, „ein riesen Erfolg. Ohne Sie alle hätte die so traditionsreiche Lotterie über so viele Jahre kaum Bestand“, wie Paul betonte. Insgesamt 30.000 Lose zum Preis von je 2,50 Euro warten auf Käufer und Gewinner. In der Regel werden auch immer alle 30.000 Lose verkauft, die in zahlreichen Geschäften in Zerbst zu haben sind, während des Heimatfestes natürlich auch wieder vor dem Rathaus auf der Schloßfreiheit, wo dann auch der Hauptpreis bestaunt werden kann.

Ziehung der Gewinne am 5. August im Ratssaal

Wie es allerdings mit der Lotterie ab dem kommenden Jahr weitergeht, dass steht noch ein wenig in den Sternen. Der Verkehrsverein hatte kürzlich fast alle Verträge mit der Stadt gekündigt, in denen es um die Organisation des Spargelfestes, des Erntedankfestes und eben auch um das Ausrichten der Pferdemarktlotterie geht. Sollen die beiden Feste und die Lotterie nicht gefährdet werden, müsste die Stadtverwaltung einspringen. Momentan wird nach einer Lösung gesucht.

Eröffnet wird die Gewinnausstellung im Ratssaal heute Abend (26. Juli) um 19 Uhr. Geöffnet ist die Ausstellung während des Heimatfestes täglich von 17 bis 20 Uhr. Die öffentliche Ziehung der Gewinner erfolgt am 5. August ab 15 Uhr im Ratssaal des Rathauses.