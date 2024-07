Es geht voran mit der neuen Feuerwache in Garitz. Nach der Grundsteinlegung vor knapp zwölf Wochen wurde am Freitag mit zahlreichen Gästen nun schon Richtfest gefeiert.

2,3 Millionen für Garitz: Am Neubau der Wache feiert die Feuerwehr mit vielen Gästen Richtfest

Investition in die Sicherheit

Unter den Augen von den Zimmerleuten Michael Engel und Jens Uwe Markus sowie Thomas Götze (v.l.), Geschäftsführer Götze-Dach, schlägt Bürgermeister Andreas Dittmann einen der letzten Nägel in die Dachbalken.

Garitz - Was lange währt, das wird ja sprichwörtlich gut. Darauf bauen auch die Kameraden der Garitzer Feuerwehr, denn sie bekommen endlich ihre langersehnte neue Wache. Erst Ende April wurde die Grundsteinlegung gefeiert, am Freitag nun bereits das Richtfest, ein Bautempo, dass Daniel Mielchen Hoffnung macht. „Wir gehen ganz fest davon aus, dass wir unser neues Domizil noch in diesem Jahr beziehen können“, blickt der Leiter der Ortsfeuerwehr Garitz-Bornum bereits einige Monate voraus.