23-jähriger Mann aus Syrien erfüllt sich in Zerbst Traum von der Selbstständigkeit

Zerbst

Zerbst ist um ein Geschäft in der Innenstadt reicher. Ezzaden Ibrahim hat sich in der Nuthestadt den Traum von der Selbstständigkeit erfüllt. Der 23-jährige Syrer hat auf der Breite an der Ecke zur Ecke Wolfsbrücke einen „Kiosk XXL“ eröffnet. Man könnte auch „Späti“ sagen. In den größeren Städten, besonders in Berlin, haben die Spätis fast Kultstatus.

XXL nicht nur deswegen, weil das Geschäft schon etwas größer ist als ein Kiosk. Auch die Öffnungszeiten des Geschäftes kann man durchaus als XXL bezeichnen. Wer also tagsüber beim Einkauf ohne den helfenden Zettel unterwegs ist und so die Limonade, die Chips, die Zigaretten, die Flache Wein oder auch ein kleines Mitbringsel für den Besuch bei Verwandten oder Freunden vergessen hat, um möglicherweise so beim Nachwuchs zu punkten, der kann nun aufatmen.

Seit ein paar Tagen kann dies alles auch noch außerhalb der sonst üblichen Öffnungszeiten besorgt werden. Wochentags öffnet Ibrahim seinen Kiosk bereits um 6.30 Uhr und am Wochenende um 9 Uhr. Bis 0 Uhr, am Sonnabend sogar bis 1 Uhr können Vergessliche also hier noch ihre Einkäufe tätigen.

Der junge Mann kam vor zehn Jahren nach Deutschland, wohnt seitdem in Magdeburg und hat hier in Deutschland Glaser gelernt. Jetzt hat er seinen Traum von einem eigenen Geschäft wahr gemacht. „Nun würde ich gerne in Zerbst sesshaft werden. Ich bin bereits auf Wohnungssuche“, berichtet der 23-Jährige.