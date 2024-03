Zerbst - Mit einem solch enormen Ansturm hatte das Team des Zerbster Baby- und Kindersachenbasars nicht gerechnet. „Wahnsinn“, brachte es Mitorganisatorin Romy Specht freudig auf den Punkt.

Der Zustrom derer, die am Sonnabend auf der Suche nach günstigen Schnäppchen für den Nachwuchs waren, riss nicht ab. So bildete sich zwischenzeitlich eine lange Schlange am Einlass zu Cesar’s Fabrik, wo der Basar erneut stattfand. Geduld war gefordert, da stets nur eine begrenzte Anzahl an Personen auf einmal in dem nach Größen und Geschlechtern sortierten Secondhand-Angebot stöbern konnte.

Umfangreiche Auswahl an Secondhand-Mode in Zerbst

Das war dank zahlreicher privater Verkäufer wieder äußerst umfangreich, die Auswahl an Frühlings- und Sommerbekleidung für Jungen wie Mädchen groß. Auch Fahrräder und Kinderwagen sowie Bücher und Spielzeug fand sich neben Umstandsmode. So kehrten die meisten mit vollen Tüten heim, ohne tatsächlich viel Geld ausgegeben zu haben. Wer wollte, konnte vor Ort noch Kaffee und Kuchen genießen, bevor es wieder nach Hause ging.

Um die Bewirtung der Besucher kümmerten sich Ehrenamtliche vom Basarteam. Dieses hatte sich wieder aufgeteilt, jeder übernahm eine Aufgabe. Während die einen beispielsweise bei der Suche nach passender Kleidung behilflich waren, übernahmen andere das Abkassieren.

Auch der Auf- und Abbau der kleinen Markthalle auf Zeit musste einmal mehr gestemmt werden. Von der Abrechnung mal ganz abgesehen. Vom eigenen Erlös gibt übrigens jeder Verkäufer 15 Prozent ab. Ein Teil des Geldes wird zur Deckung der anfallenden Unkosten verwendet, der Rest indes gespendet.

Nächster Basartermin in Zerbst steht fest

Wie hoch die Summe ist, die beim jetzigen Jubiläumsbasar, der immerhin 30. Auflage, zusammenkam, das ist noch offen. Auch wer sich über eine Spende freuen kann, muss noch festgelegt werden. Fakt allerdings ist, dass wieder Kindereinrichtungen der Einheitsgemeinde Zerbst profitieren sollen.

Wer mag, kann sich bereits jetzt den Termin für den nächsten Herbst-/Winterbasar vormerken. Dieser soll am 21. September 2024 stattfinden. Die Ankündigung erfolgt rechtzeitig im Vorfeld und wird auch alle Informationen zur Anmeldung für potenzielle Verkäufer enthalten.