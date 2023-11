Auf seiner Reise von Förderstedt nach Pasewalk geht es für den XXL-Trafo nach einer Etappe mit dem Zug und einer mit einem Schwerlasttransporter nun auf dem Wasserweg weiter in Richtung Schwedt. Am Donnerstag (23. November) begannen am Vormittag am Anleger der Elbfähre Aken auf Steutzer Seite die Vorbereitungen zum Verladen auf einen Ponton.

Foto: Daniela Apel