Seit genau 38 Jahren ist Frank Krehan Polizist, seit zehn Jahren Leiter des Revierkommissariats in Zerbst. Nun hat er sich mit einem Blick zurück in den wohlverdienten Ruhestand verabschiedet.

Abschied vom Polizeidienst: Zerbster Revierleiter geht in den Ruhestand nach fast 40 Dienstjahren

Zerbst - Nach auf den Tag genau 38 Jahren nimmt Polizeirat Frank Krehan Abschied vom Polizeidienst und beendet gleichzeitig seine 10-jährige Tätigkeit als Leiter des Revierkommissariats in Zerbst. „Ich würde schwindeln, wenn ich nicht sagen würde, dass es doch ziemlich emotionale Momente sind“, gibt er zu. Mit einem lachenden und einem weinenden Auge hat er sich wissend in den Ruhestand verabschiedet, dass die Nachfolge mit Marion Melz in guten Händen ist. „Ich habe zehn Jahre mit Marion Melz zusammengearbeitet und freue mich über die Wahl“, sagt der künftige Ruheständler.