Alles bleibt beim Alten: Vorerst sollen Straßen in Zerbst nicht umbenannt werden

Zerbst - Das Wichtigste vorweg: Vorerst wird in Zerbst und seinen Ortsteilen keine Straße umbenannt. Mit einer Ausnahme: Die Reudener Straße in Reuden-Süd heißt ab 1. Januar 2022 Reudener Landstraße. Mit der kürzlich beschlossenen Änderung folgte der Stadtrat einem Wunsch der Fläminger Entenspezialitäten GmbH & Co.KG. Denn in Nedlitz existiert eine Straße gleichen Namens. Trotz korrekter Firmenanschrift landeten Lieferungen an der falschen Adresse.