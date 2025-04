Spargelfest und Gewerbefachausstellung Alles rund um das Edelgemüse: Schäl-WM, Musik, Tanz und Blaulichtmeile

Am 10. und 11. Mai findet zum 32. Mal das Zerbster Spargelfest statt, zusammen mit der Gewerbefachausstellung (Gfa). Geboten werden den Besuchern wie immer das Edelgemüse und viel Programm für Alt und Jung. Was die Besucher so alles erwartet ...