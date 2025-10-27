Ab sofort gibt es den Alt-Zerbst-Kalender für 2026 mit neuen alten Ansichten. Es ist die inzwischen 13. Auflage des beliebten Bildbandes in Kalenderform.

Heiko Röder und Hannelore Seidler beim Durchblättern des neuen Alt-Zerbst Kalenders 2026.

Zerbst - „Entdecken Sie Zerbst, wie es einst war – in einzigartigen, liebevoll ausgewählten historischen Fotografien“, so beschreibt Heiko Röder seinen noch druckfrischen Kalender 2026. Seine Kalender versendet er inzwischen in die ganze Welt – in die USA und in viele europäische Länder, wie Heiko Röder, Fotograf und Betreiber der Internetseite alt-zerbst. de, während der Vorstellung seines neuesten Bildbandes in Kalenderform stolz berichtet.