Alternative zur Gasheizung: Was beim Heizen mit Holz zu beachten ist

Viele Mieter und Hausbesitzer haben in den letzten Wochen Post von ihrem Gasversorger bekommen. Darin standen keine guten Nachrichten. Welche Alternativen zum teuren Gas gibt es?

Im Zerbster Waldfrieden liegt einiges an Brennholz. Es darf aber nicht ohne weiteres mitgenommen werden.

Zerbst - Aufgrund des russischen Angriffskrieges und der damit verbundenden Sanktionen ist das Gas in Deutschland knapp und deshalb teuer. Bei der Suche nach einer Alternative zur Gasheizung kommt einigen ein Kamin in den Sinn. Doch einfach in den nächsten Wald gehen und Holz sammeln, sollte man nicht.