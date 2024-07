Fast drei Jahre wurde eine Zerbsterin gestalkt. Der Täter ist momentan noch in Haft und sollte in eine psychiatrische Klinik. Doch nun scheint, als ob das Martyrium noch nicht vorbei ist.

Angst als ständiger Begleiter: Zerbster Stalking-Opfer will aufrütteln und erzählt jetzt ihre Geschichte

Zerbst - Man stelle sich vor, man ist gefangen in seinen vier Wänden, über Jahre. Der Weg zur Arbeit, das Einkaufen, der Besuch bei der Familie oder bei Freunden, ein Spaziergang – bei jedem Schritt vor die Tür sind Angst und Schrecken die allgegenwärtigen Begleiter, bei jedem Tür- oder Telefonklingeln ein Zusammenzucken. Das alles hat Jessica Bodendorf erlebt. Sie wurde das Opfer eines Stalkers. Die Zerbsterin hat sich nun entschieden, mit ihrer Geschichte an die Öffentlichkeit zu gehen, um anderen Betroffenen Mut zu machen, um klar zu machen, was die Opfer erleiden müssen – und das nicht anonym.