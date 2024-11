Der 14. Juni ist in Zerbst im nächsten Jahr der Termin für die Jugendweihe. Bis dahin werden den Teilnehmern verschiedene Veranstaltungen zu unterschiedlichen Themen angeboten.

Anwärter für die Jugendweihe können in Back-Workshop eigene Torten herstellen

Am 14. Juni ist Jugendweihe in Zerbst

Zerbst. - Eine leckere Schwarzwälder Kirschtorte brachten die Achtklässer von einem Workshop in der Zerbster Schloss Konditorei (Schloko) mit nach Hause. Und nicht nur lecker war die Torte, sondern ein Augenschmaus obendrein. Eine Torte für einen besonderen Anlass eben. Der besondere Anlass besteht für die Achtklässler in diesem Schuljahr: die Jugendweihe. Der Back-Workshop gehört zu den Veranstaltungsangeboten der Interessenvereinigung Jugendweihe, die sich an die Jugendweiheteilnehmer und andere Jugendliche zwischen 13 und 27 Jahren richten.