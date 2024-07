Am Tag Peter & Paul konnten sich Besucher ein Bild vom Baufortschritt der Sanierung der Kermener Kirche machen. Die Rückkehr der Apostel steht bevor.

Apostel kehren bald in Kirche in Kermen zurück

Die Kermener Kirche erlebte an Peter & Paul einen regelrechten Besucheransturm.

Kermen. - Als im Jahre 2006 das erste Mal nach langer Zeit wieder ein Gottesdienst in der Kirche von Kermen stattfand, nahmen 66 Menschen daran teil, erinnerte sich Pfarrer Albrecht Lindemann. Am Sonnabend wurde die Zahl der Gottesdienstbesucher an Peter & Paul locker übertroffen. Einige Besucher blieben aus Platzmangel vor der Tür.