autoreifen schnellstmöglich abholen ATU in Zerbst dicht! Darum zieht sich Deutschlands größte Werkstatt-Kette zurück

ATU in Zerbst ist dicht! Die Werkstatt-Kette Auto-Teile-Unger hat ihren Standort in der Roßlauer Straße aufgegeben. Warum und wie es am Standort weitergehen soll.