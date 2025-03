Was denken und fühlen Jugendliche? Im Zerbster Francisceum gibt es bis Ende April Antworten auf diese Frage.

Besondere Ausstellung in Zerbst - die Künstler von morgen entführen in ihre Gedankenwelt

Junge Kunst in Anhalt

Ganz vielfältig sind die Themen, mit denen sich die Teilnehmer des Wettbewerbs "Junge Kunst in Anhalt" in ihren Werken auseinandergesetzt haben.

Zerbst - Kreative Ideen, vielgestaltig in der Umsetzung und tiefgründig in der Deutung, auf alle Fälle äußerst beeindruckend – so lassen sich die Arbeiten beschreiben, die derzeit im Alumnatskorridor des Zerbster Francisceums ausgestellt sind.