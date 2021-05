B 184 wird wegen Sperrung des Bahnübergangs in Tornau über Steutz umgeleitet

Am Bahnübergang in Tornau muss der Straßenbelag erneuert werden. Wegen der notwendigen Vollsperrung wird der Verkehr der B 184 zwei Wochen lang umgeleitet.

Zerbst - Die aufgestellten Schilder kündigen es bereits an: Am 31. Mai wird um 20 Uhr der Bahnübergang in Tornau gesperrt. Zwei Wochen lang sind die Gleise an dieser Stelle dann nicht passierbar. Bis zum 10. Juni findet dort eine Instandhaltungsmaßnahme statt.

Wie eine Sprecherin der Deutschen Bahn auf Volksstimme-Nachfrage informierte, muss unter anderem der Straßenbelag erneuert werden. Dafür sind Asphaltarbeiten nötig.

Umleitung führt zu Parkverbot

Der gesamte Verkehr der B 184 wird in diesem Zeitraum in beiden Fahrtrichtungen über die B 187a und die K 1776 umgeleitet. Das heißt von Zerbst über Bias, Steutz, Rietzmeck, Brambach, Neeken bis nach Rodleben.

Das bringt verschiedene Einschränkungen in den einzelnen Orten auf der Umleitungsstrecke mit sich. So gilt beispielsweise in der Roßlauer Straße in Steutz während der Dauer der Vollsperrung neben einem Parkverbot ebenfalls eine Geschwindigkeitsbegrenzung von 30 km/h.