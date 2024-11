Veranstaltungstipp Beginn der Karnevals-Saison in Zerbst: Gold-Grüne holen sich den Schlüssel

Die Güterglücker und Lindauer Karnevalisten starten am Sonnabend in die närrische Zeit – die einen am Vormittag, die anderen am Abend. Dabei gibt es einen Vorgeschmack auf die Veranstaltungen im Februar und März.