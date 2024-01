Vielen Dank, dass Sie sich registrieren. Unser digitales Abonnement bietet Ihnen Zugang zu allen exklusiven Inhalten. Hier einloggen Sie sind noch kein Abonnent? Registrieren

Jütrichau - „Die Herrschaften sitzen da, lächeln dich an und sagen, dass es nicht möglich ist“, so Volker Köhler in der jüngsten Sitzung des Jütrichauer Ortschaftsrates. Zweimal waren Jütrichauer bei der NASA vorstellig geworden, um ihren Bahnhaltepunkt zurück zu holen. „Mehr können wir nicht tun“, so Volker Köhler, „der Druck müsste woanders herkommen.“