Immer wieder kommt es im Bereich der Bushaltestelle in der Zerbster Wolfsbrücke zu Vandalismus, Körperverletzung und Lärmbelästigungen. Den Anwohnern reicht’s.

Beschimpfungen, Faustschläge und sogar Angriffe auf Polizisten - was ist da los vor der Zerbster Schwimmhalle?

Die erst von Ciervisti-Schülern gestrichenen Unterstände an der Bushaltestelle vor der Zerbster Schwimmhalle sind schon wieder komplett mit Grafitti beschmiert, drumherum liegt regelmäßig Müll.

Zerbst - „Es wird immer schlimmer“, schildert eine Anwohnerin der Zerbster Wolfsbrücke. Seit drei Jahren wohnt sie in einem der Blöcke und findet: „Es reicht.“ Ihren Namen möchte die Rentnerin lieber nicht in der Zeitung lesen, aber endlich einmal öffentlich schildern, was sie tagtäglich erlebt hier im Umfeld der Schwimmhalle.