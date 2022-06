Besucher des Zerbster Schlosses können sich auf die Spuren der Baumeister begeben

In das Zerbster Schloss ist eine neue Dauerausstellung eingezogen. Sie wirft nicht nur einen anschaulichen Blick in die Geschichte der 1945 zer-störten Fürstenresidenz. Sie widmet sich insbesondere den Baumeistern und Künstlern, die hier ihre Spuren hinterließen.

Zerbst - Mitglieder des Fördervereins Schloss Zerbst sind die Ersten, die neugierig in die neue Dauerausstellung eintauchen. In den vier rekonstruierten Räumen des kaum mehr vorhandenen Haupttraktes der einst dreiflügeligen Anlage tauchen sie ein in die Geschichte der Fürstenresidenz. Vor allem begegnen sie den hochrangigen und bedeutenden Baumeistern und Künstlern, die sie erschufen. Ihre Leistungen zu würdigen, war Dirk Herrmann ein besonderes Anliegen.