Am Wochenende dreht sich in der Zerbster Innenstadt alles rund um die Bolle. Höhepunkt ist am Sonntag der große Umzug der Vereine.

Zerbst l Die Vorbereitungen für den traditionellen Bollenmarkt am kommenden Wochenende sind weitestgehend abgeschlossen. Die Meteorologen sagen einen Wechsel aus Sonne und Wolken mit Temperaturen von um die 20 Grad Celsius voraus – also zumindest nicht die schlechtesten Voraussetzungen, um noch einmal unter freiem Himmel ordentlich zu feiern und den zahlreichen Künstlern auf den beiden Bühnen zu lauschen.

Denn ein vielfältiges Bühnenprogramm mit jeder Menge Live-Musik, sehenswerten Tanzeinlagen und beispielsweise einer Modenschau werden an beiden Tagen für beste Unterhaltung sorgen. Sowohl auf der Hauptbühne auf der Schloßfreiheit als auch auf der Nebenbühne am Dicken Turm wechseln sich wie gewohnt bekannte lokale und auswärtige Künstler ab.

Wahl der Zwiebelprinzessin

Außerdem steht am Sonntag um 15 Uhr die Wahl einer neuen Zwiebelprinzessin auf dem Programm, denn die Amtszeit der bisherigen Zwiebelkönigin geht zu Ende. Drei Jahre lang hat Christina Dammann die Adelskrone getragen und Zerbst bei vielen Veranstaltungen – auch außerhalb der Stadtmauern – würdig vertreten. Nun übergibt sie das Zepter an ihre Nachfolgerin – die derzeitige Zwiebelprinzessin Stefanie Stutterheim. Das heißt, das Amt der Zwiebelprinzessin wird neu vergeben.

Und Bewerbungen sind noch möglich. Wer Lust hat, als Prinz oder Prinzessin auf Zeit bei den Stadtfesten mitzuwirken, kann sich telefonisch an Andrea Kahl, Geschäftsführerin des veranstaltenden Zerbster Verkehrsvereins, unter der Nummer 03923/78 44 66 wenden. „Melden können sich natürlich auch Männer. Warum nicht mal ein Zwiebelprinz? Wir sind da völlig offen“, betont Andrea Kahl.

Festumzug der Vereine

Doch bevor Prinzessin und Königin gekrönt werden, startet um 14 Uhr der große Festumzug der Vereine. Der Tross wird sich in der Fritz-Brandt-Straße in Höhe des Aufgangs zur Bartholomäikirche sammeln und mit Spielmannszug durch die Breite, die Friedrich-Naumann-Straße, die Dessauer Straße, die Jeversche Straße und die Fritz-Brandt-Straße zur Schlossfreiheit ziehen.

Neben dem Händlermarkt mit reichhaltigem Angebot an Waren, natürlich auch alles rund um die Bolle wie etwa Zwiebelzöpfe, werden zahlreiche Leckereien angeboten. So werden die Feuerwehrkameraden am Sonnabend wieder ihre legendäre Erbsensuppe aus der Feldküche unter die Besucher bringen. Auch die Zerbster Tafel wird am Sonnabend auf dem Bollenmarkt mit einer „Langen Tafel“ präsent sein. Unterstützt wird die Tafel vom Ortsverein der SPD und dem Zerbster Seniorenbeirat. Die kleinen Gäste dürfen sich darüber hinaus auf Spiel und Spaß bei einer kleinen Kirmes mit Kinderkarussell, Eisenbahn, Hüpfburg und Trampolin freuen.

Verkehr wird eingeschränkt

Wegen des Bollenmarktes und des Umzuges kommt es am Wochenende in der Innenstadt zu Verkehrseinschränkungen. So sind die Schlossfreiheit und die Fritz-Brandt-Straße in Richtig Breite ab der Einmündung zur Puschkinpromenade sowie die Breite in Richtung Fritz-Brandt-Straße ab der Zufahrt zum Kaufland gesperrt.

Neben den bekannten Parkplätzen kann außerhalb der Geschäftszeit und am Sonntag auch der Kaufland-Parkplatz ohne Zeiteinschränkung genutzt werden.