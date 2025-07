Mehr als 40 Kleider- und Müllcontainer wurden seit März 2024 in Zerbst in Brand gesetzt. Nun geht die Polizei einen Schritt weiter, um den Feuerteufel zu schnappen. Jetzt gibt es neue Hinweise – was bisher bei fast allen Bränden auffällig war.

Im Mai gehen in der Zerbster Klappgasse zwei Autos und ein Wohnmobil in Flammen auf. Bürgermeister Andreas Dittmann spricht mit den Betroffenen. Er schlägt dem Stadtrat die Auslobung einer Belohnung vor.

Zerbst. - Was mutmaßlich im März 2024 begann, hält bis heute die Stadt Zerbst und ihre Bürger in Atem – und Sorge. Denn seit mittlerweile mehr als einem Jahr treibt der „Feuerteufel“ sein Unwesen. Doch jetzt kommt endlich Bewegung in den Fall, der ganz Zerbst in Angst versetzt.