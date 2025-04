Zerbst - Auch an diesem Wochenende blieben die Frauen und Männer der Zerbster Feuerwehr nicht verschont – und das gleich doppelt. Und beide Male spricht alles dafür, dass der oder die Zündler maßgeblich dafür verantwortlich sind, wie von Ortswehrleiter Steffen Schneider zu hören war, denn wieder brannte in der Nacht zum Sonntag eine Mülltonne und wieder war der Ort des Geschehens für die Einsatzkräfte kein Unbekannter – die Mühlenbrücke an der Ecke zur Fuhrstraße, wo schon am 4. April ein Haufen Sperrmüll in Flammen aufging.

Etwa zwölf Stunden später, Sonntagmittag kurz nach 12 Uhr, wurden die Kameraden dann zum Waldfrieden gerufen. Hier sollte laut Alarmmeldung ein Baum brennen. „Wirklich gebrannt hat der Baum nicht mehr. Nach meiner Einschätzung ist der doch recht massive Stamm schon in der Nacht angezündet worden, denn dass er sich von selbst entzündet hat, daran habe ich Zweifel, zudem der Stamm recht günstig direkt an einem Weg lag. Es ist nicht auszuschließen, dass hier ein größeres Feuer geplant war", so der erfahrene Ortswehrleiter.

Brandserie: Zerbster Polizei sucht nach Zeugen

Hinsichtlich der Brandserie sucht die Polizei weiterhin nach Zeugen, die verdächtige Beobachtungen gemacht haben. Hinweise nimmt die Zerbster Polizei auf der Heide persönlich, telefonisch unter (03923) 71 60, oder per E-Mail an efst.prev-abi@polizei.sachsen-anhalt.de entgegen.