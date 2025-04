Seit über einem Jahr fordert ein Brandstifter die Einsatzkräfte der Zerbster Feuerwehr. Jetzt standen in einer Nacht gleich an drei Stellen Container in Flammen.

In der Nacht zum 26. April brannten in Zerbst wieder Müllcontainer.

Zerbst - Wer zündelt da immer wieder mitten in Zerbst? Handelt es sich um einen Serientäter oder sind es verschiedene Brandstifter, die nachts losziehen, um Feuer zu legen? Fakt ist, in der Nacht zum 26. April kam es gleich an mehreren Stellen in der Innenstadt zu Containerbränden, wobei sich die Einsatzorte in unmittelbarer Nähe zueinander befanden.