Bürgerinitiative „Zerbst blüht auf“ bleibt weiter am Ball

Die Bürgerinitiative „Zerbst blüht auf“ ist mit neuen Aktionen ins Jahr 2022 gestartet. Welche neuen Vorsätze haben die Mitglieder und was können Zerbster für die Umwelt tun?

Während des Frühjahrsputzes am 10. April 2021 sammelte Sybille Flietel mit anderen Frewilligen den an der Zerbster Toberentz-Villa zu Hauf liegenden Müll ein.

Zerbst - Blühende Artenvielfalt braucht einen gesunden Wasserhaushalt in der Landschaft, denn ohne Wasser wächst und blüht wenig. Neben diesen beiden Themen hat die Bürgerinitiative „Zerbst blüht auf“ noch ein drittes, das sie sich beschäftigt: der Müll in Blumenrabatten und an den Wegesrändern.