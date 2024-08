Die Neufassung der Baumschutzsatzung stößt auf massive Kritik in den Ortschaften. In den meisten wurde der Entwurf aus verschiedenen Gründen bereits abgelehnt. Auch der Zerbster Bürgermeister konnte mit seinen Argumenten nicht überzeugen.

Zerbst. - Dass der Ortschaftsrat für die Neufassung der Baumschutzsatzung stimmte, war wohl in Zernitz und in Mühro die große Ausnahme. In Luso sah das, wie vielerorts, anders aus. Zur Ortschaftsratssitzung war der Zerbster Bürgermeister Andreas Dittmann zugegen.