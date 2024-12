Himmel und Menschen unterwegs auf der Zerbster Schloßfreiheit bis in den Schlossgarten. Bunte Lichter im Park. Na ist denn jetzt schon Heimatfest? Fehlanzeige. Der Besucheransturm am Wochenende galt dem Weihnachtsmarkt, der mit der Weihnachtstour der Coca-ColaTrucks durch ein besonderes Highlight ergänzt wurde.

Zerbst - Durch acht deutsche Städte geht es in diesem Jahr - eine davon war Zerbst. Magisch zog das Event die Besucher an. Dass die Leute auch weitere Strecken auf sich genommen hatten, war an den Autokennzeichen abzulesen. Selbst stundenlanges Anstehen nahmen sie in Kauf, um eine Geschenkbox zu ergattern, einer Cola-Flasche einen Namen zu verpassen, Erinnerungsfotos zu machen oder Santa zu treffen.