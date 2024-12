Weihnachtsmarkt der superlative Coca-Cola-Weihnachtstrucks in Zerbst legen einen drauf: XXL-Parade für Christmas-Fans

Zerbst ist im Weihnachtsfieber: Die Weihnachtstrucks von Coca-Cola haben ihren Aufenthalt in Zerbst verlängert. Der märchenhafte Konvoi wird Weihnachtsfans zum Staunen bringen. Das Programm am 3. Advent hat es in sich.