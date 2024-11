Eine kleine Sensation: Zerbst hat es geschafft! Mit Hilfe vieler Menschen in den umliegenden Städten und Gemeinden haben es die Zerbster tatsächlich geschafft und das Online-Voting um einen Halt der Coca-Cola Weihnachtstrucks für sich entschieden. Jetzt sind alle sehr gespannt, was denn alles geboten wird.

Zerbst ist aus dem Häuschen: Was alles rund um die Coca-Cola Weihnachtstrucks geplant ist

Zerbst - Noch eine Woche, dann öffnet der Zerbster Weihnachtsmarkt auf der Schloßfreiheit und in der Kirche St. Bartholomäi seine Pforten. „Ich glaube, ich übertreibe nicht, wenn ich sage, dass in diesem Jahr einige ganz besondere Highlights auf die Besucher warten“, freut sich Thomas Kirchner, Vorsitzender des Zerbster Weihnachtsmarktvereins. Die insgesamt 18 Vereinsmitglieder hätten in kurzer Zeit alles gegeben, um den Besuchern einen lauschigen und attraktiven Weihnachtsmarkt zu präsentieren – von der Dekoration, über das Programm bis hin zu den Ständen.