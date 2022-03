Container für Teststation am Haken - Stadt Zerbst und Rabenapotheke erhöhen Kapazitäten

Bei den fehlenden Kapazitäten für die Corona-Tests zeichnet sich Entspannung ab. Am Montag wurden zwei Container auf dem Markt platziert, die ab heute als Testzentrum dienen sollen. Außerdem soll es in dieser Woche noch ein Angebot eines privaten Anbieters geben. Derweil kommt man mit den Impfungen im Landkreis nur langsam voran.

Zwei Container für die neue Teststation vor der Rabenapotheke auf dem Markt wurden am Montag aufgestellt. Sie werden heute an den Start gehen und sollen für Entlastung sorgen.

Zerbst - Bürgermeister Andreas Dittmann (SPD) hatte es während der jüngsten Stadtratssitzung am vergangenen Mittwoch angekündigt. Um den sprunghaften Anstieg der Nachfrage nach Corona-Tests besser befriedigen zu können, sollten in Zusammenarbeit mit der Raben- und der Neuen Apotheke zu den vorhandenen Angeboten in dieser Woche auch in der Stadthalle wieder Tests mit Zertifikat möglich sein. Letzteres erweist sich aber als nicht ganz unproblematisch.