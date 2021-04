Zerbst (vs)

Das Impfangebot für Einwohner der Stadt Zerbst direkt vor Ort in der Stadthalle wird erweitert. Darüber informiert Rathaussprecherin Antje Rohm in einer Pressemitteilung. Aufgrund der vom Landkreis Anhalt-Bitterfeld in Aussicht gestellten Impftermine können sich demnach ab sofort ebenfalls alle Impfwilligen anmelden, die zwischen dem 1. Januar 1954 und dem 31. Dezember 1961 geboren wurden.

Das dafür notwendige Formular wird zum einen im aktuellen Zerbster Amtsboten – der morgen erscheinenden 8. Ausgabe vom 16. April – abgedruckt. Das Dokument kann allerdings auch auf der Internetseite der Stadt Zerbst heruntergeladen werden, wie Antje Rohm ausführt. Auf der Homepage sind darüber hinaus die zur Impfung mitzubringenden Unterlagen zu finden wie der Anamnesebogen, die Einwilligungserklärung und das Aufklärungsmerkblatt.

Impfzeiten ab zweiter Mai-Hälfte

Wie die Pressesprecherin weiter mitteilt, werden die Impfwilligen schriftlich von der Stadtverwaltung über ihren konkreten Termin informiert. „Die Impfzeiten für diese Altersgruppe werden nach derzeitigem Stand voraussichtlich ab der zweiten Mai-Hälfte in der Stadthalle zur Verfügung stehen“, so Antje Rohm. Diese Vorgehensweise solle dann für die folgenden Altersgruppen fortgesetzt werden.

Bislang erhielten nur die Impfberechtigten der Gruppen mit der Priorität 1 und 2 – das waren die über 80- und die über 70-Jährigen – das Angebot, sich gegen das Coronavirus impfen zu lassen. Zur Immunisierung dient seit Mitte März regelmäßig der Katharina-Saal der Stadthalle, wo der Landkreis die Impfungen durchführt.