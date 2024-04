Von Hoffest bis Schlösserführung - in Zerbst, Dessau und der Region werden in den nächsten Tagen einige kulturelle Höhepunkte geboten. Eine kleine Übersicht:

Das ist in den nächsten Tagen in Zerbst und Umgebung los

Bei Jaare in Lindau werden am Sonntag wieder zahlreiche Besucher zum Hoffest erwartet.

Zerbst - Noch nichts zu tun am Wochenende? Für einen gelungenen Wochenabschluss sind hier die Volksstimme-Veranstaltungstipps für die Region Zerbst.

Hoffest bei Jaare in Lindau

Zum Hoffest lädt die Schafmilchkäserei Jaare in Lindau an diesem Sonntag ein. Es ist die 13. Auflage der Veranstaltung. Los geht es um 11 Uhr. Den ganzen Tag über finden Hofführungen statt, da wird den Interessenten allerhand Wissenswertes über die Schafhaltung und Schafzucht vermittelt. Die Tiere können in den Ställen angeschaut werden. Eine Hofkäseschule findet auch wieder im Rahmen des Hoffestes statt. Da lernen die Teilnehmer, selber Käse herzustellen. Für die einzelnen Durchgänge musste man sich allerdings anmelden.

Der Hofladen ist am Sonntag ebenfalls geöffnet. Dort wird ein reichhaltiges Käse- und Wurstsortiment angeboten. Außerdem werden einige regionale Direktvermarkter mit ihren Produkten vor Ort sein.

Auf die Besucher warten Kaffee und hausgebackene Kuchen. Es gibt eine Milchbar und Schafmilcheis, mit verschiedenen Lammspezialitäten, darunter dem Lammburger, wird für das leibliche Wohl gesorgt. Beim Schafscheren kann man zuschauen. Während die Besucher verweilen, wird Live-Musik gemacht und die Kinder können sich auf der Strohburg austoben.

Tierwelt im Schloss Mosigkau erkunden

Im Schloss Oranienbaum gibt es viele tierische Verzierungen. Foto: Heinz Fräßdorf

Wenn man durch die Räume und Säle von Schloss Oranienbaum streift, wird man bald auf Tierwesen stoßen: auf Bildern, in Vitrinen, in Reliefs. Auch lebendige Tiere haben dort vor Jahrhunderten ihre Spuren hinterlassen. Neben Löwen, Vögeln oder Muscheln lassen sich auch solche fantastischen Geschöpfe wie Drache, Pegasus oder Qilin entdecken. Eine Führung für Familien, bei der es zu Begegnungen mit erstaunlichen, rätselhaften, schaurigen und ulkigen Tierwesen kommt, bietet die Kulturstiftung Dessau-Wörlitz am Sonntag, 14. April, ab 11 Uhr an.

Kastellan Sebastian Görtz führt die Kinder und Familien durch das Schloss und legt den Fokus auf die zahlreichen Tierdarstellungen, welche die Räume des Schlosses zieren.

Die Führung kostet pro Person fünf Euro. Da die Teilnehmerzahl begrenzt ist, wird um eine vorherige Anmeldung gebeten: schloss-oranienbaum@gartenreich.de oder Telefon (034904) 20 25.

Gedenken an die Kämpfe am Brückenkopf Barby

Am Sonnabend, 13. April, findet in Walternienburg die alljährlichen Gedenkveranstaltung für die Opfer der Kämpfe um den Brückenkopf Barby statt. Im April 1945 kamen hier zahlreiche Menschen ums Leben. Am 10. April vor nunmehr 79 Jahren wurde eine neue 12. Armee gegen die vorrückenden Amerikaner aufgestellt, zu der noch ganz junge Soldaten eingezogen wurden. Wehrmachtseinheiten lieferten sich mit den vorrückenden Amerikanern letzte erbitterte Kämpfe mit hohen Verlusten. Zeitzeugen gibt es inzwischen keine mehr.

Der Walternienburger Hubert Rose initiierte einst die Kameradentreffen aus denen ein Gedenk- und Friedensgottesdienst hervorgegangen ist. Um 14 Uhr findet dieser auf dem Friedhof in Walternienburg statt mit Kranzniederlegung am Gedenkstein.

Lesung: Ernst Paul Dörfler über das Liebesleben der Vögel

Ernst Paul Dörfler liest aus seinem neuen Buch vor. Foto: Peter-Andreas Hassiepen

Treue Stadt-Amseln, Meisen mit Vaterkomplex und polygame Wachteln – in seinem neuen Buch widmet sich der Umweltschützer Ernst Paul Dörfler dem „Liebesleben der Vögel“. Details sind bei der Lesung am Sonntag zu erfahren, zu der die Stadtbibliothek ab 14 Uhr in den Katharina-Saal der Stadthalle einlädt. Im Anschluss besteht Gelegenheit zum Gespräch mit dem Vogelexperten.

Zudem gibt es Kaffee und Kuchen, wofür eine Anmeldung telefonisch unter (03923) 24 53 oder per E-Mail an stadtbibliothek@stadt-zerbst.de notwendig ist. Karten für die Lesung sind im Vorverkauf in der Tourist-Information und in der Stadtbibliothek erhältlich und später dann an der Tageskasse.

Trompetenklänge im Mausoleum im Tierpark Dessau

Nicht nur die vielen Singvögel musizieren derzeit im Dessauer Tierpark, auch ganz andere musikalische Klänge sind dort aktuell zu erwarten. Die 2023 gestartete Reihe „Neue Musik im Fläming“ wird im April fortgesetzt, kündigt der Tierpark an. Eröffnet wird die Konzertsaison mit zwei herausragenden Virtuosen der Trompete. Sie erkunden bei „Blow the Mausoleum“ IV und V in ihren Konzerten jeden Winkel und jede Wölbung des Mausoleums, buchstäblich von der Krypta bis in die Kuppel-Galerie, teilt Ralf Schüler von der Stadtverwaltung mit.

Der Serienstart in der neuen Saison erfolgt am Sonnabend, 13. April, um 19.30 Uhr. Dann ist Nathan Plante zu erleben. Der Trompeter entwickelt für das Mausoleum ein Programm aus seinem umfangreichen Repertoire zeitgenössischer Kompositionen für die Solotrompete. Am Samstag danach, am 20. April, ist Liz Allbee ab 19.30 Uhr zu erleben. Sie bringt neben ihrer Trompete auch viele ungewöhnliche Klangkörper durch die Kraft ihres Atems zum Schwingen und schickt diese mit diskreten elektronischen Mitteln durch die akustischen Welten des Mausoleums.

Der Eintritt beträgt jeweils 20 Euro (ermäßigt 10 Euro). Reservierungen bitte per E-Mail an info@oaksmus.de. Einlass ist ab 19 Uhr.

Flohmarkt in Wahlitz und Gommern

Der Gommeraner Flohmarkt sorgt für große Resonanz bei Händlern und Käufern. Foto: Thomas Schäfer

Kaum wird es draußen wärmer, sprießen auch wieder die Flohmärkte aus dem Boden. Los geht es am Freitag, 12. April, in Wahlitz. Zwischen 15 und 18 Uhr können alle Schnäppchenjäger am Bolzplatz im Gewerbegebiet auf die Jagd nach Raritäten, Nützlichem oder Stehrümchen gehen. Wer selber an einem Stand verkaufen möchte, kann sich unter (0176) 44551755 anmelden.

Auch in Gommern wird am Wochenende gefeilscht. Der erste Gommeraner Flohmarkt des Jahres öffnet am Sonnabend, 13. April, von 9 bis 14 Uhr im Gewerbepark am Ehlecenter seine Pforten.